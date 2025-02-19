'Yenidoğan Çetesi' doktorlarına meslekten men cezası

"Yenidoğan Çetesi" davasının sanığı olan doktorlara 3 yıl süreyle meslekten men cezası verildi.

'Yenidoğan Çetesi' doktorlarına meslekten men cezası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:00

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar 3 yıl meslekten men edildi. 

En üst sınırdan verilen ceza doktorlara tebliğ edildi.

Davada tutuklu sanık doktor Mehmet Gürül, karar üzerine "Meslekten men veren meslektaşlarım o kadar Hipokrat yemininden uzak ki, bize meslekten men cezası veriyorlar. Saygısızlar yemin bozanlar. Ben 27 sene çocuk hekimliği yaptım. Ben çocuk doktoruyum, meslekten men etsen de etmesen de. Benim mesleğimi bu şekilde elimden alamazsınız. Dava açacağım, Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim, insan hakları mahkemesine gideceğim" dedi.

İstanbul’da bebekleri, anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine sebep oldukları öne sürülen Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü duruşma ikinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında çete yöneticilerinin de bulunduğu 46 sanık yargılanıyor.

 


Etiketler: #yenidoğan #doktorlar

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