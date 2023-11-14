4 ülkeye büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 07:15
4 ülkeye büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre; Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Burhan Köroğlu; Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Tunca Özçuhadar; Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ahmet Demirok; Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı atandı.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı. 


Resmi Gazete büyükelçilik atama kararı

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