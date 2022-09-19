4. Uluslararası İzmir Film Festivali'ne Kağıttan Hayatlar damgası!
Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek vizyon filmleri festivali Uluslararası İzmir Film Festivali'nin kazananları belli oldu. 139 ülkeden toplam 1 milyon 251 bin oy kullanılırken, ‘’Kağıttan Hayatlar" 7 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Konak Belediyesi’nin katkıları ile ASİTEM tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İzmir Film Festivali final yaptı.
İzmir Agora Antik Kentinde düzenlenen ödül törenine sinema sektörünün önemli isimleri konuk olarak katılırken, ASİTEM ve Festival Başkanı Muammer Sarıkaya; "Elimizdeki verilere göre, 139 ülkeden 1 milyon 251 bin oy kullanıldı. Sanatçılarımız Altın Artemis ödülünü alırken,bizler de sinema için üretmeye devam etmenin ödülünü almış olduk. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler." dedi.
4. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis ödülünü alanların tam listesi şu şekilde:
Asitem Özel Ödülü
En İyi Kısa Film
Mustafa Yılmaz- Öğretmenim
Asitem Özel Ödülü
En İyi Belgesel Film –
Pembe Misafirler
Asitem Özel Ödülü
Vizyon Filmi En İyi Erkek Oyuncu
Uraz Kaygılaroğlu
Eltilerin Savaşı
Dijital Platform Dizisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Barış Arduç
Kulüp
Dijital Platform Dizisi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Gökçe Bahadır
Kulüp
Dijital Platform En İyi Dizi Ödülü
Kulüp
Dijital Platform Filmi En İyi Müzik Ödülü
Ömer Özgür
Kâğıttan Hayatlar
Dijital Platform Filmi En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Nilgün Nalçacı
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?
Dijital Platform Filmi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Burak Kanbir
Azizler
Dijital Platform Filmi En İyi Kurgu Ödülü
Evren Aksoy
Kağıttan Hayatlar
Dijital Platform Filmi En İyi Senaryo Ödülü
Ercan Mehmet Erdem
Kağıttan Hayatlar
Dijital Platform Filmi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
Ersin Arıcı
Kağıttan Hayatlar
Dijital Platform Filmi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
Aleyna Özgeçen
Beni Çok Sev
Dijital Platform Filmi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Çağatay Ulusoy
Kağıttan Hayatlar
Dijital Platform Filmi En İyi Kadın Oyuncu ödülü
Duygu Sarışın
Kin
Dijital Platform Filmi En İyi Yönetmen Ödülü
Can Ulkay
Kağıttan Hayatlar
Dijital Platform En İyi Film Ödülü
Kağıttan Hayatlar
Tv Dizisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Barış Arduç
Alparslan Büyük Selçuklu
Tv Dizisi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Deniz Baysal
Teşkilat
Tv En İyi Dizi Ödülü
Alparslan Büyük Selçuklu
Vizyon Filmi En İyi Müzik Ödülü
Nil İpek
Biz Böyleyiz
Vizyon Filmi En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Nilgün Nalçacı
Eltilerin Savaşı
Vizyon Filmi En İyi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Efe Kubilay
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı
Vizyon Filmi En İyi Kurgu Ödülü
Zuhal Güller
Aşk Tesadüfleri Sever 2
Vizyon Filmi En İyi Senaryo Ödülü
Uğur Bayraktar - Serkan Öztürk
Dayı Bir Adamın Hikayesi
Vizyon Filmi En İyi Yardımcı Erkekoyuncu Ödülü
Ahmet Varlı
Dayı Bir Adamın Hikayesi
Vizyon Filmi En İyi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
Hülya Duyar
Eltilerin Savaşı
Vizyon Filmi En İyi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Uğur Bayraktar
Dayı Bir Adamın Hikayesi
Vizyon Filmi En İyi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Pınar Deniz
İnsanlar İkiye Ayrılır
Vizyon Filmi En İyi Yönetmen Ödülü
Onur Bilgetay
Eltilerin Savaşı
En İyi Film Ödülü
Dayı: Bir Adamın Hikayesi
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