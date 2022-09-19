4. Uluslararası İzmir Film Festivali'ne Kağıttan Hayatlar damgası!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Konak Belediyesi’nin katkıları ile ASİTEM tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İzmir Film Festivali final yaptı.

İzmir Agora Antik Kentinde düzenlenen ödül törenine sinema sektörünün önemli isimleri konuk olarak katılırken, ASİTEM ve Festival Başkanı Muammer Sarıkaya; "Elimizdeki verilere göre, 139 ülkeden 1 milyon 251 bin oy kullanıldı. Sanatçılarımız Altın Artemis ödülünü alırken,bizler de sinema için üretmeye devam etmenin ödülünü almış olduk. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler." dedi.

4. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis ödülünü alanların tam listesi şu şekilde:

Asitem Özel Ödülü

En İyi Kısa Film

Mustafa Yılmaz- Öğretmenim





Asitem Özel Ödülü

En İyi Belgesel Film –

Pembe Misafirler





Asitem Özel Ödülü

Vizyon Filmi En İyi Erkek Oyuncu

Uraz Kaygılaroğlu

Eltilerin Savaşı

Dijital Platform Dizisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Barış Arduç

Kulüp

Dijital Platform Dizisi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Gökçe Bahadır

Kulüp

Dijital Platform En İyi Dizi Ödülü

Kulüp

Dijital Platform Filmi En İyi Müzik Ödülü

Ömer Özgür

Kâğıttan Hayatlar

Dijital Platform Filmi En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü

Nilgün Nalçacı

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?

Dijital Platform Filmi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü

Burak Kanbir

Azizler

Dijital Platform Filmi En İyi Kurgu Ödülü

Evren Aksoy

Kağıttan Hayatlar

Dijital Platform Filmi En İyi Senaryo Ödülü

Ercan Mehmet Erdem

Kağıttan Hayatlar

Dijital Platform Filmi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Ersin Arıcı

Kağıttan Hayatlar

Dijital Platform Filmi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

Aleyna Özgeçen

Beni Çok Sev

Dijital Platform Filmi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Çağatay Ulusoy

Kağıttan Hayatlar

Dijital Platform Filmi En İyi Kadın Oyuncu ödülü

Duygu Sarışın

Kin

Dijital Platform Filmi En İyi Yönetmen Ödülü

Can Ulkay

Kağıttan Hayatlar

Dijital Platform En İyi Film Ödülü

Kağıttan Hayatlar

Tv Dizisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Barış Arduç

Alparslan Büyük Selçuklu

Tv Dizisi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Deniz Baysal

Teşkilat

Tv En İyi Dizi Ödülü

Alparslan Büyük Selçuklu

Vizyon Filmi En İyi Müzik Ödülü

Nil İpek

Biz Böyleyiz

Vizyon Filmi En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü

Nilgün Nalçacı

Eltilerin Savaşı

Vizyon Filmi En İyi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü

Efe Kubilay

Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı

Vizyon Filmi En İyi Kurgu Ödülü

Zuhal Güller

Aşk Tesadüfleri Sever 2

Vizyon Filmi En İyi Senaryo Ödülü

Uğur Bayraktar - Serkan Öztürk

Dayı Bir Adamın Hikayesi

Vizyon Filmi En İyi Yardımcı Erkekoyuncu Ödülü

Ahmet Varlı

Dayı Bir Adamın Hikayesi

Vizyon Filmi En İyi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

Hülya Duyar

Eltilerin Savaşı

Vizyon Filmi En İyi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Uğur Bayraktar

Dayı Bir Adamın Hikayesi

Vizyon Filmi En İyi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Pınar Deniz

İnsanlar İkiye Ayrılır

Vizyon Filmi En İyi Yönetmen Ödülü

Onur Bilgetay

Eltilerin Savaşı

En İyi Film Ödülü

Dayı: Bir Adamın Hikayesi