4. Uluslararası İzmir Film Festivali’ne sayılı günler kaldı

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:47

Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İzmir Film Festivali’nin 4.’sü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13- 17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Geçen yıl 169 ülkeden 6 milyona yakın oy alarak rekora imza atan festival, Türkiye’nin ilk ve tek vizyon filmleri festivali olma özelliğini taşıyor. Bir önceki yıl vizyona giren her film ve dizi ile birlikte dijital platformlarda yer alan film ve dizilerin de doğal aday olduğu festival kapsamında en iyiler noter onaylı halk oylamasıyla belirlenecek.

SİNEMANIN YILDIZLARI AGORA ANTİK KENTTE…

Festivalin kırmızı halı geçişi ve ödül töreni bu yıl 17 Eylül’de Agora Antik kentinde düzenlenecek ve en iyiler ödüllerine kavuşacak. ASİTEM Yönetim Kurulu ve Festival Komitesi Başkanı Muammer Sarıkaya, bu yılki hedefin 5 milyon tekil oyu kullanımını geçmek olduğunu belirtti. Sarıkaya “İlk gününden itibaren sinema sektörü ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir katkı sağladığına inandığımız festivalimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile birlikte bu yıl Konak Belediyemizin katkılarından da çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bornova Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Çiğli Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyeleri’nin de gösterim desteği vermesi festivalimizin kent geneline yayılmasına katkı sağlıyor” dedi.

İZMİR'İN DÖRT BİR TARAFINDA AÇIK HAVA GÖSTERİMLERİ

Oylama süresince İzmir'in ilçe ve merkezinde devam edecek olan açık hava gösterimleri yeniden sinemayla iç içe olmanızı sağlayacak. Her yıl olduğu gibi en iyilerin belirlendiği Altın Artemis ödül gecesinde birbirinden güçlü yapımlar, adaylar ve film ekipleri ödüllerine kavuşacak. Perde önünde ve arkasında emek veren herkesin ödüllendirilmesi için internet sitesi üzerinden yapılacak olan oylamada yeniden en çok sanat kazanacak.