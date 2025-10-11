4 yaşındaki çocuğun parmağı okulun demir kapısına sıkışıp koptu!

Olay, 2 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki anaokulunda meydana geldi. Mavi İmer, okul bahçesinde yapılan etkinlik sırasında öğretmenine tuvalet ihtiyacı olduğunu söyledi. Öğretmeni Mavi İmer'i, bir sınıf arkadaşıyla ana binaya yönlendirdi. Görevlilerin açtığı ana binanın demir kapısından içeri giren Mavi İmer ile arkadaşı, dönüşte başında personel bulunmayan kapıyı kendileri açmak istedi. Bu sırada Mavi İmer'in sağ elinin baş parmağı, aniden kapanan kapıya sıkıştı.

Demir kapının ağırlığı nedeniyle çocuğun parmağı birinci boğumdan koptu. Kızın çığlıklarını duyup gelen öğretmenlerin ihbarıyla anaokuluna sağlık ekibi sevk edildi. Mavi İmer, ambulansla özel hastaneye kaldırılırken, durum annesi Dicle Taktak ile babası Seçkin İmer'e bildirildi. Hastanede 'travmatik ampütasyon' tanısı konulan Mavi İmer'in parmağı, mikrocerrahi operasyonuyla yerine dikildi. Bir süre hastanede tedavisi süren Mavi İmer, taburcu oldu.

Duruma tepki gösteren Seçkin İmer, "Mikrocerrahi ameliyatı oldu çocuğumuz. Tabii ki şu an içerisinde bir metal parçamız var. O çıkmadan bir şey diyemiyoruz. Tedavi süreci 1 yıla kadar sürecekmiş. Sağ el kalem tuttuğu parmak olduğu için çok tedirginiz. Okul hayatıyla ilgili, eğitim hayatıyla ilgili çok fazla şey yaşayabilir diye düşünüyoruz" dedi.

"OKULUN AÇIKLADIĞI BİR DURUM YOK"

Yaşanan olaydan sonra okul yönetiminin kendilerine bir şey anlatmadığına vurgu yapan İmer, "Okul etkinliği saatinde bahçedeyken çocuğumuz tuvalete gitme ihtiyacı hissetmiş ve öğretmenine bunu paylaşıyor. Öğretmen refakat etmek yerine yanına aynı yaş bir çocuğumuzu vererek ana binaya gönderiyor. Uzak bir mesafe olduğu için göz kontağı kuramıyor. Okulumuzda karşılama personelimiz de var aslında. Sanırım ya yerinde yoktu, ya başka bir iş yükü yüklendi. Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Çünkü okulun bize açıkladığı bir durum yok. Yani 'Çocuktur, kazadır, bu işler olabilir. Abartılmasın' gibi bir yaklaşım var. Biz diyoruz ki hani yardımcı öğretmen paraları, aidatları toplanırken; bu çocuktan tek başına okul içerisinde gözle görülmeyecek mesafelerde, demir kapılar aşarak, merdivenler çıkarak hayatlarını, yaşantılarını, okul eğitim hayatlarını tehlikeye atmasınlar istiyoruz. Okul yönetimi, 'Biz önlem almaya başladık. İhmallerimiz var. Bunu en kısa sürede çözeceğiz' demesi gerekirken bu konuda destek, yardım, bir talepte bulunmuyor" diye konuştu.

İhmalde payı olan kişi veya kişiler ve kurumlardan şikayetçi olduklarını ifade eden İmer, "Tabii ki adli bir süreç olduğu için şikayetçi olmak durumunda kaldık. Şikayetlerimiz bireysel değil. Kurum, kuruluş, müdür, kapı karşılama, öğretmen, tabii ki ihlale sebep olacak kişilerden şikayetçiyiz" dedi.

"PEÇETEYE SARILMIŞ"

Olay yaşandığı sırada kendilerine net bilgi verilmediğini ve parmağın koptuğunu hastanede öğrendiklerini ifade eden İmer, "Bu olay yaşandığı anda ilk yardım da yok. Peçeteye sarılmış parmak ve ambulans beklenmiş. Biz çocuğu ilk olarak hastanede gördük. Olayla ilgili okul yönetiminin bize aktardığı bilgi yoktu. Hatta ameliyata gireceği esnada çocuğun ne yediği, içtiğiyle ilgili, en son kaç saat önce yemek yediğiyle ilgili öğretmenlerimiz açıklama bile yapamadı. Çocuğumuza sorarak ilerledik ve ameliyat sürecine girdik. Yönetimin 'Merak ediyoruz Mavi'yi, okula ne zaman döneceksiniz' gibi yaklaşımları oluyor. Fakat herhangi bir önlem alındığını, o kapının değiştiğini, yardımcı öğretmenin işe başladığını vesaire hiç duymadık" ifadelerini kullandı.

Okulda önlem alınmasını ve başka çocukların canının yanmamasını istediklerini söyleyen İmer, "Biz bir şekilde bunu atlatırız. Başka okulla, başka tedavilerle yolumuzu çizeriz. Orada okuyan 300 çocuk, 600 veli var. Biz bunların, bu çocuklarımızın daha fazla acı çekmeden, eğitim sürecine devam etmesini talep ediyoruz. İş güvenlik uzmanlarıyla, gerek yaptırımlarıyla hukuken bu işin arkasındayız" diye konuştu.

"DOKTOR PARMAĞI AÇANA KADAR KOPTUĞUNU ANLAMADIK"

Okul yönetimi tarafından aranıp durumun kendisine söylendiğini belirten Dicle Taktak ise "Saat 09.00 sıralarında okula bıraktım. 10.30 sıralarında da telefon geldi. 'Mavi bir parmağını kapıya sıkıştırdı. Okula gelebilir misiniz?' dediler. 'Hemen geliyorum' dememe rağmen 5 dakika sonra 'Ambulansla hastaneye geçiyoruz' dediler. Hastanede doktor parmağını açana kadar 'Parmağını kapıya sıkıştırdı, 2 dikiş atılacak' şeklinde düşünüyorduk. O esnada anladık parmağın koptuğunu" dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"

Parmağın koptuğunu görünce şoke olduğunu ve eğitim kurumlarında her türlü önlemin alınması gerektiğini söyleyen Taktak, "Çocuklarımızı emanet ediyoruz. Çalışan anne babalarız. Çocuklarımızın eğitim görmesi, bir şeyler öğrenmesi lazım. Arkadaşlarıyla sosyalleşmesi lazım. Bu sadece kızım için de değil. Birçok çocuk için, birçok çocuğun hayatı için, geleceği için önlem alınması lazım. Adli bir vaka ve hukuki süreç başladı" diye konuştu.

"PARMAĞIM KAPIYA SIKIŞINCA AĞLADIM"

Mavi İmer de "Öğretmene tuvalete gitmek istediğimi söyledim. Tuvalete girdim ve çıktığımda parmağım kapıya sıkıştı. Kimse benimle tuvalete gelmedi. Parmağım kapıya sıkışınca da öğretmenler gelip beni oradan alarak hastaneye götürdüler. Parmağım kapıya sıkışınca da ağladım" dedi.

Telefonla aranan okul yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapamayacaklarını dile getirdi.