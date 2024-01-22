4 yaşındaki çocuk 7. kattan düştü: Yaşamını yitirdi!

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:10
4 yaşındaki çocuk 7. kattan düştü: Yaşamını yitirdi!
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Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katında oturan Homan ailesinin kızları Hazal Arya, balkonda oynadığı sırada düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.


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