Şişli’de Kanyon AVM’de dehşet anları kamerada: Otomobille yürüyen merdivene daldı... 8 yaşındaki çocuk ağır yaralı!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:04

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan Kanyon AVM’nin katlı otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı.

ANNE VE OĞLU YARALANDI

Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. (46) isimli kadın ve oğlu K.Ö.’ye (8) çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.