Şişli’de Kanyon AVM’de dehşet anları kamerada: Otomobille yürüyen merdivene daldı... 8 yaşındaki çocuk ağır yaralı!
Şişli’de Kanyon AVM’nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Akıl almaz olay kameralara yansıdı. Sürücü gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan Kanyon AVM’nin katlı otoparkında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı.
ANNE VE OĞLU YARALANDI
Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. (46) isimli kadın ve oğlu K.Ö.’ye (8) çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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