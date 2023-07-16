4 yaşındaki çocuk, 7 metrelik şişme oyun parkından düşerek yaralandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının yırtık noktasından düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde, 4 yaşındaki G.T. isimli çocuk yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının kaydırağından kaymak istedi. O sırada şişme parkın yırtık bir noktasından dipteki astara düştü.
Olayı görenler hemen yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞİŞME PARK SÖNDÜRÜLDÜ
Şişme oyun parkı söndürüldü. 4 yaşındaki yaralı kız çocuğu sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde çalışma yürüten polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı!
- 'Ülkeyi terk etti' iddiası...
- O kişilere zam yapılmadı!
- Japon mitolojisine göre 'yaklaşan felaketin' habercisi