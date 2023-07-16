4 yaşındaki çocuk, 7 metrelik şişme oyun parkından düşerek yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının yırtık noktasından düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 07:26
4 yaşındaki çocuk, 7 metrelik şişme oyun parkından düşerek yaralandı
Abone Ol google-news

Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde, 4 yaşındaki G.T. isimli çocuk yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının kaydırağından kaymak istedi. O sırada şişme parkın yırtık bir noktasından dipteki astara düştü.

Olayı görenler hemen yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞİŞME PARK SÖNDÜRÜLDÜ

Şişme oyun parkı söndürüldü. 4 yaşındaki yaralı kız çocuğu sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yürüten polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.


112 Acil kocaeli park oyun parkı

İlgili Haberler

İstanbul'da lodos oyun parkındaki şişme kaykayı devirdi: 3 çocuk yaralı

İstanbul'da lodos oyun parkındaki şişme kaykayı devirdi: 3 çocuk yaralı

En Çok Okunan Haberler