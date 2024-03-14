4 yaşındaki çocuk eve getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:29

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:29

Şırnak'ta olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi. Bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Güçlükonak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serdar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, anne Remziye Dayan ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.