4 yaşındaki çocuk eve getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, 4 yaşındaki Serdar, arazide bulup evine getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:29
4 yaşındaki çocuk eve getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti
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Şırnak'ta olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi. Bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Güçlükonak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Serdar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, anne Remziye Dayan ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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