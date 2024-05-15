4 yıl 7 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:53

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:53

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.