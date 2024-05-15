4 yıl 7 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Bilecik’te 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:53
4 yıl 7 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı
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Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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