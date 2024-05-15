Avukat Belen'in katil zanlısına müebbet hapis istemi! Savunması 'pes' dedirtti

Ankara'da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet Balcı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:37
Avukat Belen'in katil zanlısına müebbet hapis istemi! Savunması 'pes' dedirtti
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Pak Sokak’taki rezidansta geçen yıl meydana gelen olayda Ankara Barosu avukatlarından Belen Nesil Coşğun, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talebinde bulundu. Bu sırada aynı adreste bulunan Muhammet Balcı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Belen Nesil Coşğun, adrese ulaşan ekipler tarafından asansör kapısı önünde yerde göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Coşğun, hayatını kaybetti. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Balcı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Coşğun'un ailesinin avukatı Mehmet Rıfat Bacanlı, maktulün kendisinin stajyeri olduğunu, akıllı hayat dolu bir insan olarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bacanlı, "Sanık, stajyerimi tasarlayarak öldürmeyi planlamış. Belen akıllı kızdı, uyuyor numarası yapıp 3 kere KADES'e basmış. Ben bu eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Belen sağ elini kullanırdı. Merminin giriş çıkış yönünü düşündüğümüz zaman sağ elini kullanan birinin bu şekilde kendini öldürmesi imkansız." diye konuştu.

Sanık Balcı ise esasa ilişkin savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olayın intihar olduğunu savundu.

Balcı, şunları söyledi:

"Belen'le ayrılıp barışıyorduk. Kıskançlıktan öldürdüğüm iddia ediliyor, kıskançlıktan öldürmüş olsam şimdiye kadar öldürürdüm. Dekolte giyerdi, kick boksa gitti, tangoya gitti, hocaları erkekti. Hiçbir şey demedim parasını ben verdim. Ben sevgiye aç bir insan değilim. Yapmış olsam sizden zerre takdiri indirim istemem bile, emin olun."

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Balcı'yı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılışmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.



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