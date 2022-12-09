4 yıl önceki dosya... ‘6 yaşındaki kız evlenebilir’ diyen vakıf başkanını eleştiren gazeteci nasıl mahkûm edildi?

Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız’ın 2018 yılında yaptığı ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklamasını haberleştirdiği için para cezası verilen soL Haber Portalı Müdürü Ali Ufuk Arıkan açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 12:06
4 yıl önceki dosya... ‘6 yaşındaki kız evlenebilir’ diyen vakıf başkanını eleştiren gazeteci nasıl mahkûm edildi?
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2018’de ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklaması yapan Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız hakkında açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış, bu sözlerini haberleştiren soL Haber Portalı Haber Müdürü Ali Ufuk Arıkan ise para cezası almıştı. Yıldız’ın şikâyet ettiği bir başka gazeteci Mustafa Hoş ise beraat etmişti.

Bu kararla ilgili son hukuki süreci Arıkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda şu sözlerle anlattı:

“2018 yılında bu konuda yaptığımız haberler dava konusu olmuştu. İlk mahkemeden beraat kararı çıktı sonra Nurettin Yıldız yine itiraz etti ve üst mahkeme para cezası kararı verdi. Gerekçe, bugünkü tartışmaları düşününce dikkat çekici, ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ demek aslında dini düşüncelerini yaymakmış. Bunu hedef almaksa hakaret ve iftira imiş. Dini düşüncelerini yayıyor, buna da ifade hürriyet ediyor ama 6 yaşındaki çocuk evlenebilir ifadesini eleştirmek de hakaret suçu kapsamında değerlendirildi. O dönemde bana 20 bin lira para cezası verildi. İşin bir tuhaf yanı da 2019 yılından bu yana hâlâ itiraz dosyamız bekliyor. Konu hâlâ bağlanmadı. Karara itiraz ettik ama hâlâ yanıt yok.

Bugünlerde gazeteciler olarak çok can sıkıcı haberler yapıyoruz. Bu tablonun üzerine gitmek bizim de görevimiz. Çocukların anayasal hakları çiğneniyor, anayasal suç işleniyor. Bunun eleştirilmesi gündem edilmesi gerekiyor, tersine herkes sustuğunda olaylar devam edecek.”


Nureddin Yıldız Sosyal Doku Vakfı Tarikat

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