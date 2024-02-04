40 bin TL'lik alacak meselesi: Silahla vurup yol kenarına attılar!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:05

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:05

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa semtinde yaşayan 45 yaşındaki Erhan Y., bir süre önce Ferdican S.’den 40 bin lira borç aldı. Geçen süre zarfında Erhan Y. borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Ferdican S. ile Erhan Y. arasında cep telefonu görüşmelerinde tartışma çıktı. Ferdican S., bir daha Erhan Y.’ye ulaşamadı.

KAÇIRIP VURDULAR

Ankara’da yaşayan Ferdican S., iki ayrı araçla İstanbul’a geldi. Borç verdiği Erhan Y.‘nin Kasımpaşa’daki evinin önüne gelen şahıslar, burada beklemeye başladı. Bir süre sonra evine gelen Erhan Y. araca bindirilerek kaçırıldı. Araç içerisinde adamı sorgulayan şahıslar, borcu geri istedi. Ancak Erhan Y., borcunu vermeyince ortalık karıştı. Araç içerisinde darp edilen Erhan Y., bacağından ve omzundan silahla vurularak ağır yaralandı.

YOLA ATIP KAÇTILAR

Şahıslar yaraladıkları Erhan Y.’yi yola attı. Erhan Y.'yi gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Erhan Y.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erhan Y.'nin yaşam mücadelesi devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bolu’da gözaltına alınarak İstanbul’a götürülen 5 şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadelerinde borcu tahsil etmek için geldiklerini ancak kavga çıkınca adamı arbedede adamın vurulduğunu söyleyen şahıslar mahkemeye çıkartıldı. Şahıslardan Ferdican S., Kadircan B., Fatih K. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanırken, Hulusi A. ve İdris Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlardan, Ferdican S.’nin 3 adet, Kadircan B.’nin de 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.