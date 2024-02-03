İstanbul'da iş yerinde yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Maltepe'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 10:04
İstanbul'da iş yerinde yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Çeşmeler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada iş yerinin çatısında kısmı çökme meydana geldi.

Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 


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