40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı
Van'da, okulda kalbi duran ve 40 dakikalık kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen lise öğrencisi Hilal Rojda Demir (14), ambulans helikopterle ulaştırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu lisesinin 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, dün teneffüste, okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşarak yere yığıldı.
KALBİ DURMUŞTU
Mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla ilçedeki hastaneye kalbi durmuş olarak götürülen Demir, doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu.
KURTARILAMADI
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye geldi. Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Çaldıran Mahallesi'nde oturan Demir ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Hilal Rojda'nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
KALP KRİZİNDEN ÖLEN AĞABEYİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Van'ın Başkale ilçesinde, Çaldıran Anadolu Lisesi'nde kalbi duran Rojda Hilal Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çaldıran Mahallesi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Rojda Hilal'in cenazesi, 5 yıl önce 17 yaşındayken kalp krizinden ölen ağabeyi Nurullah Demir'in mezarının yayında toprağa verildi.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Amiri Edip Kaya, kurum müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı cenazede, arkadaşları Rojda Hilal için gözyaşı döktü.
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