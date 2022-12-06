40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı

06 Aralık 2022 Salı, 10:17

Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu lisesinin 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, dün teneffüste, okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

KALBİ DURMUŞTU

Mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla ilçedeki hastaneye kalbi durmuş olarak götürülen Demir, doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu.

KURTARILAMADI

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye geldi. Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çaldıran Mahallesi'nde oturan Demir ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Hilal Rojda'nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

KALP KRİZİNDEN ÖLEN AĞABEYİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Başkale ilçesinde, Çaldıran Anadolu Lisesi'nde kalbi duran Rojda Hilal Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çaldıran Mahallesi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Rojda Hilal'in cenazesi, 5 yıl önce 17 yaşındayken kalp krizinden ölen ağabeyi Nurullah Demir'in mezarının yayında toprağa verildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Amiri Edip Kaya, kurum müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı cenazede, arkadaşları Rojda Hilal için gözyaşı döktü.