Kalp krizinden ölen komiser, Bursa'da toprağa verildi
Gaziantep’in Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden komiser Gökhan Torun (30), Bursa’da toprağa verildi.
Şahinbey Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Gökhan Torun, pazar günü evinde aniden rahatsızlandı. Çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Torun'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.
KURTARILAMADI
Torun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Torun’un cenazesi, dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle memleketi Bursa’ya getirildi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Komiser Gökhan Torun için Karacabey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Runguşpaşa Camisi'nde öğle vakti Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan cenaze namazına; Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile Torun ailesi ve yakınları katıldı. Torun’un cenazesi, Karacabey 1 No’lu Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Komiser Gökhan Torun'un babası Fahrettin Torun'un da 41 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
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