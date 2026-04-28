40 kaçak göçmen yakalanmıştı: 2 tutuklama daha

23 Nisan'da Karaada açıklarında bir bot içerisinde 40 kaçak göçmen yakalanmıştı.

Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İlk etapta gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devamında sonradan tespiti yapılan B.F.M. ve M.M.O. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.