40 yıl birçok kamu projesinde şeflik yapmış: Sahte diplomalı mimara soruşturma
Antalya Valiliği, geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan ile ilgili idari soruşturma başlattı.
Antalya'da, kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.
Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı.
İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi.
Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi.
Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi.
Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.
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