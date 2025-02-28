40 yıl sonra CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi'nin başkanı Mesut Özarslan yönetimdeki ilk yılını anlattı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:49

Türkiye’nin 4’üncü, Ankara’nın ikinci en büyük ilçesi Keçiören, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 40 yıl sonra CHP yönetimine geçti.

CHP’li Başkan Mesut Özarslan, Keçiören’deki değişimi, geldiği andan itibaren tüm yurttaşlara hissetirdi. Özarslan’dan önce AKP'li Turgut Altınok yönetiminde olan belediyenin 1 yıl içerisindeki dönüşümü, yurttaşların takdirini topladı. Özarslan, 1 yıllık başkanlık sürecini Cumhuriyet’e anlattı.

‘GELDİĞİMİZDE KAMUCU BİR BELEDİYE OLMADIĞINI GÖRDÜK’

4 Nisan 2024’te mazbatasını almasının ardından yaşanan süreci özetleyen Özarslan, “Geldiğimizde burada kamucu bir belediye olmadığını gördük. 30 yıl boyunca envanteri olmayan, geçmiş dönem insan kaynakları kaydı olmayan, makine ekipmanlarının kaydının nereden geldiği belli olmayan, neredeyse hiçbir hiyerarşik yapının birbiriyle ilişiğinin olmadığı, anlamlandıramadığımız bir yapıyı gördük” dedi.

İlk işlerinin belediyeye kamucu ruh kazandırmak olduğunu söyleyen Özarslan, “Bununla ilgili mevcutta çalışma arkadaşlarımızı belirledik. Bu çalışma arkadaşlarımızda görevde değişiklikler yaptık. Düzgün bir organizasyon şeması oluşturduk. Bunu da oluştururken bir, iki kişinin omuzlarında değil, birçok kişinin elini taşın altına koyabileceği bir şema hazırladık. Bunu da yaparken devlette geçmişi olan arkadaşlarla yol yürümeye önem verdik. Bunu yaparken, kimsenin siyasi görüşüne bakmadık. Yalnızca devlete verebilecekleri katkıya baktık” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR PİSLİĞİN İÇİNDE YAŞIYORDU’

Söz konusu gelişmelerin ardından ilk icraatlerinin çöp konteyneri getirmek olduğunu belirten Özarslan, “Çöp konteyneri olmayan bir ilçeden bahsediyoruz. Neredeyse pisliğin içerisinde yaşayan bir Keçiören’den bahsediyorduk. Sağ olsun ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da destekleri ile bu meseleyi hızlı bir şekilde çözerek Keçiören’imizi çöp konteynerlarımıza kavuşturduk ve pislikten kurtardık. Halkımızın takdirini topladık” diye konuştu.

‘1 MİLYAR 100 MİLYONLUK BORÇ ÖDEDİK’

Belediye yönetimini devraldıklarında 1 milyar 755 milyon liralık borç yüküyle karşılaştıklarını anımsatan Özarslan, “Biliyorsunuz bu borç yerinde durmuyor. SGK faizleri inanılmaz yüksek. Acizlenmeden, bunları nasıl ödeyebiliriz diye düşündük. Tasarruf tedbirleri aldık. Belediyemize gelir getirici kaynaklar oluşturmanın derdine düştük. Baktık ki gelir ciddi oranda artıyor, borçları ödemeye başladık. Günümüze geldiğimizde, yaklaşık 2,5 milyar üzerinden değerlendirirsek 1 milyar 100 milyona yakın borç ödedik. SGK’nin ve verginin kesintilerine rağmen yaptık bunu” dedi.

Özarslan, yapılacak planlamayla tüm borçları yakın zamanda kapatacaklarını da sözlerine ekledi.

‘SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET ETTİK’

“Kimse yatağa aç girmeyecek, kimse üşümeyecek, kimse evindeki yaşlı ve engelliye bakamaz hale gelmeyecek” anlayışıyla yöneticilik yaptığını belirten Özarslan, “Başkentkart uygulamasını yaşama geçiren Yavaş’ı örnek alarak Keçikart’ı çıkardık. Keçiören’de pazarlar çok önemli. Geçinemeyen insanlarımız var. Bunların pazarlardaki durumlarını gördüğümüz için Keçikart uygulamasıyla aylık bin lira pazar yardımı yapalım, hem onlar ihtiyacını görsün, hem de pazarcı esnafımız kalkınsın istedik” ifadelerini kullandı.

Özarslan, Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere destek verdiklerini, devlet okullarına tadilat ve temizlik desteğinde bulunduklarını, atıl durumda bulunan hizmet binalarını tamir ettiklerini de belirtti.

‘SOKAK HAYVANLARI BİZİM CANIMIZ’

Sokak hayvanları için ‘canımız’ diyen Özarslan, mevcut hayvan barınaklarını 25 bin metrekare daha büyüttüklerini söyledi. Haziran ayına kadar bitmesi planlanan projenin yanı sıra, Keçiören esnafının da desteğiyle sokak hayvanları için mama üretim fabrikası kurduklarını belirtti.

‘GENÇLERİMİZ UYUŞTURUCUDAN UZAK DURSUN DİYE’

Gençlerin uyuşturucu, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla spor tesislerini genişlettiklerini vurgulayan Özarslan, hastane bölgesindeki hasta yakınlarına, işçilerin hareket ettiği noktalarda işçilere çorba dağıtımı yaptıklarını anlattı.

‘KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZDE ZAYIF KALIYORDUK’

Ulusal bayramların kendilerinden önce çok sönük biçimde kutlandığını söyleyen Özarslan, “23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli ve ulusal bayramlarımızı coşkuyla halkımızla birlikte büyük çapta kutladık. En güzel tarafı, toplumun bütün kesimlerini bir araya getirdik. Hepsi ortak coşkuyla katıldı. Çünkü bir açlık vardı” dedi.

27’nci Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yaptıklarını da vurgulayan Özarslan, “63 oyunu sunduk ve izdiham yaşandı. Hiç durmadık, festivalden sonra da devam ettik. 11 tiyatro oyunu daha sunduk. Devam edeceğiz. Keçiörenli ilçe dışına çıkıyordu eğlenmek için. Artık dışarıdaki insanlar Keçiören’e geliyor” ifadelerini kullandı.

Şehir kapsamında insanların dini inançlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Özarslan, “Bağlum'da (2 yer), Sancaktepe, Aktepe ve Yükseltepe olmak üzere 5 noktada halkımıza açık iftarlarımız olacak. Onun haricinde, her gün Mevlana Kültür Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi olmak üzere 2 büyük salonumuzda da iftar yemeklerimiz olacak. Yani diyebilirim ki günlük 5 bin kişiye yakın iftar yemeği verilecek. Bunlar toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik açısından önemli. Aynı zamanda Ramazan'ın bereketli ve hayırlı geçmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

Özarslan, yolda olan, iftara yetişemeyen yurttaşlar için de iftariyelik hazırlayacaklarını söyleyerek, ramazan ayı kapsamında toplumun bir araya gelerek eğlenebileceği panayırlar kurmayı planladıklarını ifade etti.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ YAŞAMA GEÇİRECEĞİZ’

İlçenin kentsel dönüşüm projelerine ilişkin de konuşan Özarslan, “Şu an neredeyse %60’ı iptal olan imar planlarını tamamlamak için çalışmalara başladık. Nasip olursa, yıl sonuna kadar imar planlarını tamamlar tamamlamaz kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceğiz. Bununla birlikte, kentsel dönüşüme bağlı ulaşım planlarını da uygulamaya koyacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile ulaşım ve simülasyon planlarını hayata geçiriyoruz. Nasip olursa, 2025 ve sonrasında önemli bir yol kat etmiş olacağız” dedi.

‘23 NİSAN’DA BÜYÜK BİR SÜRPRİZİMİZ VAR’

Özarslan, 23 Nisan’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Yavaş’ın da katılımıyla 12 projenin açılışını yapacaklarını gazetemiz Cumhuriyet’le duyurdu.

Özarslan, “Buradaki en büyük projemiz, Çocuk Eğitim Parkı ve Müzesi olacak. Bunun yanı sıra, birçok mahallemizde kadınlar için lokaller, yaşlı ve emekliler için sosyal alanlar, kaliteli kütüphaneler gibi halkın ihtiyaçlarına yönelik projeleri de 23 Nisan’da açacağız. Temel atmaya değil, tamamladığımız projelerin açılışını yapmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle, 23 Nisan’da bizi dikkatle takip etmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.