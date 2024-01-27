40 yıllık kitapçı zamlara dayanamadı
Gözleri dolarak müşterilerine veda eden Halil Tüfekçi, “İşlerin olmaması, ekonomik kriz ve son olarak kira artışı kapatma kararı aldırdı” dedi.
Yüksek kiralar ve işsizlik işletmelerin ve dükkânların tek tek kapanmasına neden oldu. Bunların bir örneği de Konak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 40 yıllık kitapçı Artı Kitabevi oldu. Halil Tüfekçi 40 yıl önce açtığı kitabevini son bir yıl boyunca zarar edince kapatmak zorunda kaldı.
“Artık dayanacak gücüm kalmadı” diyerek kapısına “Veda mektubu” yazan Tüfekçi, “Her ay cebimden 15 bin TL’ye yakın para harcıyordum. Ama artık, dayanamaz duruma geldim. Gözlerimiz dola dola çalışanımızla vedalaşarak ayrıldım” ifadelerini kullandı.
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