42 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Suriye kaynaklı toz taşınımı

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:34

Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilerine göre, yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak.

Yurdun doğu kesimlerinde ise Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için 'sarı', 7 il için 'turuncu' uyarıda bulundu. Listedeki illerde yaşayan vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara, su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.