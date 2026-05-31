43 ilin 'kilit kavşağı' Kırıkkale'de bayram dönüşü kilitlendi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

31.05.2026 17:41:00
DHA
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, memleketlerinden dönen yurttaşlar yollara döküldü. Türkiye’nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin geçiş güzergahı olan ‘kilit kavşak’ Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, kara yollarında tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı.

Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

