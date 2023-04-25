43 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciasının ilk duruşması bugün görülecek: Sorumlular yargılanmıyor

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

Sosyal Haklar Derneği (SHD) avukatlarından Evren İşler, “TTK bir kamu kurumu. Ancak buradaki sorumluların, TTK yöneticilerinin yargılanmadığını görüyoruz. Kamu kurumu olduğu için aslında siyasi sorumlular da olmalı. Ancak yargılama sürecinde siyasi sorumlular da bulunmuyor. İtiraz ettiğimiz eksiklerden birisi budur. Katliamın nedeni liyakatsiz kadrolar ve hükümet politikaları” ifadelerini kullandı.

Sanıkların kast ile öldürme suçundan ceza alması için mücadele edeceklerini vurgulayan İşler, “Burada TTK yöneticileri, maden müdürlerine üretimi artırdığı için ödüller verdi. Yetersiz sayıda işçiyle, maden kapasitesinin üzerine çıkarak gerekli ekipman ve teknik donanımı sağlamadan yapılan üretimde ölümün gerçekleşeceği biliniyordu. Bu olası kasttır” dedi.

DAVANIN SEYRİ

Hükümetin ülkenin en güvenli ve modern maden ocağı olduğunu belirttiği TTK Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim’deki patlamada 43 işçi yaşamını yitirirken dokuz işçi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından hemen başlatılmayan soruşturma üç gün sonra 17 Ekim’de başlatıldı. Soruşturmanın başlatılması ardından TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile ocaktan sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklandı. İddianamede, tutuklu Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez “olası kastla öldürme” suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez “olası kastla yaralama” suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. l İSTANBUL