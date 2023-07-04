43 yıl önce Çorum katliamında yaşamını yitiren 57 yurttaşımız anıldı: Kardeşlikten yanayız

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Vakıf bahçesinde düzenlenen programda semahlar, türküler ve deyişler yer alırken yapılan konuşmalarda ise adalet, demokrasi, barış ve özgürlük talepleri yer aldı. Etkinlikte sık sık “Unutmadık, unutturmayacağız” sloganları atıldı. Katliamla ilgili dosyaların yeniden açılarak yargılamanın sağlıklı, hukuk kurulları çerçevesinde yapılması gerektiği ifade edilirken hayatını kaybedenlerin anısına sevgi ve kardeşlik anıtı yapılması talep edildi.

‘İNSANLIK SUÇU’

Etkinlikte Alevi Kültür Merkezi Derneği adına Yıldız Şahin açılış ve selamlama konuşması yaptı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ile Avukat Sadık Eral yaptıkları konuşmalarda, Alevi toplumunun demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan yana olduğunu, Çorum, Sivas, Maraş katliamlarının bir insanlık suçu olduğunu anlatarak katliamlarla yüzleşilmesini, yeni olaylar yaşanmaması için gereken her türlü tedbirin alınmasını istedi. Programda Alevi birliklerinin temsilcileri de birer konuşma yaptı.

KİMLER KATILDI?

Anma programına; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çankaya, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, AABF Onursal Başkanı Turgut Öker, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.