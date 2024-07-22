44 kişinin öldüğü binada iki tahliye
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan ve 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi’nde yeni bilirkişi raporu tamamlandı.
Mahkemenin belirlediği uzman kişiler tarafından hazırlanan raporda, “yıkımın zeminden kaynaklı olmadığı” belirtildi. Ayrıca sanık H.Ç.’nin betonarme projesine aykırı olarak yaptığı bu imalatlar ile göçme arasında teknik açıdan, bir illiyet bağı bulunması nedeniyle asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan aynı raporda “sanık şantiye şefleri M.K. ve H.İ.U. ile yapı denetimci H.Y. ile uygulama denetçisi Y.K’nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin kesin nitelikte söylenemeyeceği, bu nedenle de teknik açıdan herhangi bir kusur atfedilemeyeceği” ifadeleri yer aldı. Rapor sonrası H.Y. ve Y.K. tahliye edildi.
Kayıp yakını Nevres Akkaya, “Kiriş ve kolonlara angaje edilen çeliğin vereceği tahribat ortada. Yargılamanın olası kast ile yapılması gerekiyor. Suçu sürekli zemine atan H.Ç’nin asli kusurlu olduğunun ortaya konması önemli. Onun kardeşi de tahliye edilenler de suçlu. Yapılan tadilata onay verenler ya da kontrol etmeyen kamu personelleri de suçlu. Bu kişiler neden ifadeye bile çağrılmıyor?” dedi.
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