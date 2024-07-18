İzmir’deki yangın yerleşim yerlerine yaklaştı: Tahliye başladı!
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir ilçesine sıçradı. Bölgede tedbiren bazı evlerin tahliye edildiği öğrenilirken, alevleri kontrol alma çalışmaları 10 saattir sürüyor.
Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.
GAZİEMİR’E SIÇRADI: EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.
İzmir’in Buca ilçesindeki orman yangını, Sarnıç Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevlere yakın olan evler ve sokaklar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor.
Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından İzmir'deki orman yangını ile ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz" denildi.
Yangına gece görüşlü helikopterlerle havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yapılıyor.
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