45 depremzede Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi: Hastanelere sevk edilecekler

Gelen son dakika haberine göre 45 yaralı ve 6 sağlık personeli Adıyaman'dan Atatürk Havalimanı'na geldi. Depremzedeler, çevredeki hastanelere sevk edilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 00:15
45 depremzede Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi: Hastanelere sevk edilecekler
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Adıyaman'da depremde yaralanan 45 yaralı ve 6 sağlık personeli, tedavi için Uçan Kale ile Atatürk Havalimanı'na getirildi.


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