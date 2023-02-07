45 depremzede Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi: Hastanelere sevk edilecekler
Gelen son dakika haberine göre 45 yaralı ve 6 sağlık personeli Adıyaman'dan Atatürk Havalimanı'na geldi. Depremzedeler, çevredeki hastanelere sevk edilecek.
Adıyaman'da depremde yaralanan 45 yaralı ve 6 sağlık personeli, tedavi için Uçan Kale ile Atatürk Havalimanı'na getirildi.
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