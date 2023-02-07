45 depremzede Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi: Hastanelere sevk edilecekler

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 00:15

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 00:23

Adıyaman'da depremde yaralanan 45 yaralı ve 6 sağlık personeli, tedavi için Uçan Kale ile Atatürk Havalimanı'na getirildi.