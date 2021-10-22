450 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılara operasyon: 18 gözaltı
Trabzon merkezli 12 ilde saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturarak yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 18 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 450 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilde kurdukları şubeler aracılığı ile saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan, yüzlerce kişiyi yatırım ve kar payı verme vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Savcılık kararı sonrası ekipler, Trabzon merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda, çok sayıda evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.
12 ilde yüzlerce kişiyi dolandırıp yaklaşık 450 milyon TL'lik vurgun yaptıkları ileri sürülen 18 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.
YÜZDE 15- 20 KARYÜZDE 15- 20 KAR PAYI İDDİASI
Şüphelilerden B.Ş. adlı kadının, sahibi olduğu şirket aracılığıyla mağdurlardan yurt dışı fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere aylık yüzde 15-20 kar payı vermek vaadiyle para toplandığı ancak hiçbir şekilde yatırım yapmadığı ve bahse konu kar paylarını da ödenmediği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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