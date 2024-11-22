47 yıllık sevgiyle yapılan fedakarlık: Yatağa bağımlı 47 yıllık eşi için binanın dışına asansör eşine ahşap asansör yaptı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:56

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:57

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Durdu Okur (72), hastalığı nedeniyle dışarı çıkamayan yatağa bağımlı eşi Meryem Okur (73) için oturdukları binanın dışına ahşaptan asansör yaptı. Hayatını 47 yıllık evli olduğu eşine adayan marangoz Durdu Okur, boş vakitlerinde de kendi yaptığı saz ve kemençeyi çalarak eşinin motive olması için çaba sarf ediyor.

Perşembe ilçesi Çaytepe Mahallesi’nde yaşayan Meryem Okur, 45 yıl önce şeker hastalığı ile mücadele etmeye başladı. Hastalığı ilerleyen Okur, 5 sene önce yatağa bağımlı hale geldi. Hastalığı nedeniyle sağ gözü görme yetisini kaybeden, sol gözünde ise yüzde 95 görme kaybı olan Meryem Okur’un, iki dizinde ise protez bulunuyor. Ayaklarının altında da ‘iyileşmeyen yaralar’ çıkan Okur’a, eşi Durdu Okur bakıyor.





47 sene önce severek evlenen 1 çocuk sahibi çift, yarım asrı devirmek üzere oldukları evliliklerinde her zorluğa göğüs gererek diğer çiftlere örnek oluyor. Marangoz Durdu Okur, eşinin dışarı çıkabilmesi için atölyesinde ahşaptan bir asansör yaptı. Asansöre taktığı motor ile eşi Meryem Okur’u dışarıya çıkarıp rahatça gezdirebilen Durdu Okur, boş zamanlarında da ona moral olması için yine kendisinin yaptığı saz ve kemençeyi çalıyor.

"ALLAH’TAN BAŞKA KİMSEMİZ YOK"

Eşinin hareket kısıtlılığını evinin dışına ahşaptan yaptığı asansörle aşmaya çalıştığını ifade eden Durdu Okur, “Bir hanım, bir de ben. Allah’tan başka kimsemiz yok. Varım yoğum da bir oğlum var. Eşimi sürekli evde kapalı bir yerde tutmak istemedim. Onun da yaşamaya hakkı var; gezmeye, dolaşmaya ve temiz hava almaya ihtiyacı var. Yürüyemediğinden dolayı böyle bir şeye teşebbüs etmeye karar verdim. Ahşaptan asansör yapmayı düşündüm. Mesleğim marangozluk olduğundan, ‘Bu asansörü ahşaptan yapabilirim’ dedim. Akasya ağacından yapmaya karar verdim ve kafamda tasarladığım gibi yaptım. Hedefime ulaştım” dedi.

"ASANSÖR OLMASA EVDEN DIŞARI ÇIKMA İMKANI YOK"

Eşi Meryem Okur’u evinin dışına yaptığı asansör dışarı çıkaran Okur, “Bu asansör sayesinde eşimi evden dışarı çıkarabiliyorum. Temiz hava alması için dışarıya çıkarıyorum, eşe dosta götürüyorum. Eğer bu asansör olmasaydı, eşimi evden dışarı çıkarma imkanım yoktu. En az dört kişi gerekirdi, çünkü yalnızım ve her zaman dört kişi bulmak mümkün değil. Bu durumu düşünerek böyle bir asansör yapmaya karar verdim. Evimde asansörün geçeceği bir kapı bile yoktu. Bunun için duvarı kırdım ve bir kapı açtım. Açtığım kapının önüne bu asansörü kurup inşa ettim” diye konuştu.





Meryem Okur ise "Çok sevindim, eşimi kucakladım ve ‘Allah razı olsun senden’ dedim. Eskiden hiç inemiyordum” ifadelerini kullandı.

Ailenin komşuları Sevim Yavuz ve Bahattin Yavuz ise Durdu Okur’un eşi için yaptığı fedakarlıkları takdir ettiklerini söyledi.