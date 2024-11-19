Ankara'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Ankara’nın Çankaya ilçesinde, inşaat ustası gerekli güvenlik önlemlerini almadan çalıştığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümit Mahallesi’nde bir inşaat şantiyesinde dün saat 14.45 sıralarında, Mehmet Aldaş (58), çalıştığı inşaatın 2’nci katından asansör boşluğuna düştü.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent şehir Hastanesi’ne kaldırılan Aldaş, vücudunun çeşitli yerlerindeki kırıklar ve iç kanama ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekibi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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