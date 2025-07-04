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486 hangi şehrin alan kodu? 0486 nerenin telefon kodu?

486 hangi şehrin alan kodu? 0486 nerenin telefon kodu?

4.07.2025 15:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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486 hangi şehrin alan kodu? 0486 nerenin telefon kodu?

486 araştırılıyor. Peki, 486 hangi şehrin alan kodu? 0486 nerenin telefon kodu?

Türkiye'deki şehirlerin telefon alan kodları, hem günlük iletişimde hem de iş dünyasında sıklıkla kullanılan önemli bilgilerdendir. Özellikle farklı şehirler arasında yapılan sabit hat görüşmelerinde ya da numara tanımlamalarında alan kodlarının bilinmesi büyük kolaylık sağlar. 0312 Ankara, 0212 İstanbul Avrupa Yakası, 0232 İzmir gibi örneklerle hafızalara kazınan bu kodlar, aynı zamanda bir bölgenin coğrafi ve idari yapısıyla da doğrudan ilişkilidir.

İnternet kullanıcıları tarafından  "Şırnak ilinin alan kodu nedir?”, “ 0486 kodu hangi şehre ait?”, soruları sıkça aratılıyor.

0486 NERENİN KODU?

Şırnak iline ait sabit telefon alan kodu 0486’dır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve sınır ili konumunda bulunan Şırnak’ta bu alan kodu, hem şehir merkezi hem de ilçelerdeki sabit telefon numaraları için kullanılır. Başka bir ilden ya da cep telefonundan Şırnak’taki bir sabit hattı aramak için “0486” ile başlayan numara çevrilmelidir.

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