5.5'lik deprem sonrası... Naci Görür'den 'Tokat' açıklaması: Daha büyüğü gelecek mi?

13.03.2026 13:36:00
Haber Merkezi
Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini, 5'ten küçük artçılar yaşanabileceğini belirtti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'taki deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini belirten Naci Görür, 5'ten küçük artçılar yaşanabileceğini belirtti.

"DAHA BÜYÜĞÜNÜ BEKLEMİYORUM"

Görür, şunları kaydetti:

"Niksar-Erbaa/Tokat’da 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’ de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın."

