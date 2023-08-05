5 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek.
İşte Meteoroloji'nin 5 Ağustos hava durumu raporuna göre il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 12°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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