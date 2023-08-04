4 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van için sağanak, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurdun, güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere, yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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