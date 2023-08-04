4 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 04.08.2023 - 07:56

Güncelleme: 04.08.2023 - 08:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun, güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde batı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere, yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kahramanmaraş çevrelerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde Batılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km / sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık