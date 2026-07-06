5 aydır bisiklet turu yapan İngiliz turist ile Erzurumlu yurttaş arasında gülümseten diyalog

İsmail Bozkurt ve arkadaşları, Şenkaya ilçesine giden yolda bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turiste rast geldi. Yardım etmek ve ihtiyacı varsa gidermek için durdurdukları gezginle dil engelini yapay zeka ile çözen Şenkaya ve arkadaşlarının sohbetleri hem yürekleri ısıttı hem de güldürdü.

5 aydır yollarda olduğunu söyleyen İngiliz turist ile Şenkayalı İsmail Bozkurt'un diyalogları sosyal medyada yoğun ilgi ve beğeni aldı.

''SICAK BİR SOHBET ETTİ''

Bozkurt, hem ilçeleri Şenkaya hem de yörenin güzelliklerini tanıtmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Böyle denk geldiğimiz insanlarla sohbet ederek kültürümüzü, güzelliklerimizi ve ilçemizi anlatıyoruz. İngiliz turistle de yolda rast geldik. Çok sıcak bir sohbet etti. Biz onu o da bizi sevdi" dedi.