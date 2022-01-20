5 çocuk annesi Nesibe Alas, evinde öldürülmüş halde bulundu
Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi Nesibe Alas (30), evinde ensesinden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Eşi vefat ettiği için çocuklarıyla birlikte yaşayan Nesibe Alas'ın evde yalnız olduğu sırada daireden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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