5 çocuk babası işsiz Nuh Mercimek kendisini yakmıştı… Ölümü sonrası tepki: ‘Bu bir cinayet ve kölelik düzeninin sonucudur’

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde beş çocuk babası Nuh Mercimek’in belediye binası önünde yaşamına son vermesi, Toplum Yararına Program (TYP) uygulamasına yönelik tepkileri yeniden gündeme taşıdı. Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca, yaptığı açıklamada Mercimek’in ölümüne ilişkin “iktidarın TYP adı altında kurduğu kölelik düzeninin sonucu olan bir cinayet” dedi.

“TYP BİR KÖLELİK REJİMİ”

Karaca, Toplum Yararına Program’ın ‘toplum yararı’ adı altında işçilere hiçbir hak tanımayan, kadro ihtiyacını gizleyen ve kamu hizmetlerini güvencesiz emekle yürüten bir istihdam modeli olduğunu vurgulayarak, "Bu program işçilere gelir desteği veya işgücü alışkanlığı kazandırmıyor. Kamu kurumlarının işlerini ucuz işgücüyle yaptıran, işçinin en temel haklarını bile tanımayan bir mekanizma. Kadro yok, taşeron yok, hak yok; yurttaşın ekmeği torbadan çıkacak kura numarasına bağlanmış durumda” dedi.

Karaca, TYP işçilerinin yıllarca aynı kurumlarda çalıştırılmasına rağmen her 6 ayda bir ‘kâğıt üzerinde’ işten çıkarıldığını; böylece ihbar tazminatı, kıdem hakkı, izin, sigorta güvencesi gibi hakların engellendiğini söyleyerek, "İşçiler izin kullansa maaşından kesiliyor, hastalansa rapor alamıyor, hamilelik ve doğum izni yok. Bu mudur toplum yararı?" ifadelerini kullandı.

"KAMU HİZMETİ KÖLELİKLE DEĞİL, GÜVENCELİ İSTİHDAMLA YÜRÜTÜLÜR"

Sevda Karaca, TYP’nin derhal kaldırılması gerektiğini belirterek şu talepleri sıraladı:

TYP son bulmalıdır.

Kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her iş, kadrolu istihdamla karşılanmalıdır.

İşsizlik fonu işçilere istihdam yaratmak için kullanılmalı; güvencesizliği derinleştiren programlara kaynak yapılmamalıdır.

Kamu hizmeti, sendikalı ve güvenceli çalışma koşullarıyla yürütülmelidir.

Karaca, TYP’nin deprem bölgesinde yoksulluğu daha da derinleştirdiğini, çalışma hakkını iktidara bağımlı hale getirdiğini belirterek, “Bu düzen işçiyi köleleştiren bir terör rejimidir. Nuh Mercimek’in ölümü bu düzenin sonucudur” ifadelerini kullandı.