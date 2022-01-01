İstanbul'da yılbaşı sakinliği

İstanbul'da 2022 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.

(DHA)
01 Ocak 2022 Cumartesi, 09:43
İstanbul'da yılbaşı sakinliği
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2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü.

Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.


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