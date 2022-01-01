İstanbul'da yılbaşı sakinliği

01 Ocak 2022 Cumartesi, 09:43

2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü.

Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.