İstanbul'da yılbaşı sakinliği
İstanbul'da 2022 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.
2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü.
Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.
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