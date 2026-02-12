5 gündür aranan zihinsel engelli Musa Çam’dan acı haber

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Çam ailesi, 7 Şubat akşam saatlerinde evden ayrılan 52 yaşındaki Musa Çam için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, 100’ün üzerinde iş yeri ile konutun kamerasını inceledi.

SULAMA KANALINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

Ekipler, TOKİ Konutları mevkiinde, dron destekli arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, arama çalışmaları sonucunda Musa Çam’ın sulama kanalında cansız bedenini buldu.

Çam’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.