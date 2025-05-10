5 gündür haber alınamıyordu: Evde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişi, evde ölü bulundu.

5 gündür haber alınamıyordu: Evde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 23:50

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer'den 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi.

Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Etiketler: #Gün #bilgi #cansız beden

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