5 gündür haber alınamıyordu: Evde ölü bulundu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişi, evde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer'den 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi.
Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: #Gün #bilgi #cansız beden
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