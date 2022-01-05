5 gündür haber alınamıyordu: Hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu

05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:17

Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın gidiyorum” diyerek evden ayrıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra 100. Yıl Atatürk Ormanı'nın içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.