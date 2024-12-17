5 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Ramazan'dan acı haber geldi

Isparta’da 5 gün önce evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ramazan Kayacan, otluk alanda ölü bulundu.

5 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Ramazan'dan acı haber geldi
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:42

Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde kardeşiyle birlikte yaşayan Ramazan Kayacan (25), 13 Aralık günü saat 18.20 sıralarında elinde poşetlerle evden çıktı.

ELİNDE POŞETLERLE EVDEN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan kardeşi ve ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Kayacan’ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde Ramazan Kayacan’ın son olarak evden çıktığı anlar tespit edildi.

OTLUK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kayacan’ın cansız bedeni, Isparta şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki otluk alanda bulundu.

Ramazan Kayacan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Isparta #kayıp #ölü bulundu

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