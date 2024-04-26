5 ilçede kaçak içki ve sigara operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:17

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:23

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince "kaçakçılık suçlarının önlenmesi"ne yönelik olarak yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bulunan 8 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 106 bin 637 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 paket bandrolsüz tütün, 28 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 26 adet elektronik sigara, 21 adet elektronik sigara likiti, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 48 şişe (45 litre) gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 6 adet (60 ml) içki kiti ele geçirildi.

Olayda 11 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.