Kolombiya'da eski FARC üyelerine operasyon: 15 ölü

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:03

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:03

Cauca yönetim bölgesine bağlı El Plateado kasabası kırsalında operasyon yapan ordu, FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada 15 EMC üyesi öldürüldü, 12 kişi yaralandı.

Operasyona hava kuvvetlerinin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, operasyona ilişkin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Barışla oyun oynanmaz, savaşsa savaştır. Savaşı durdurmak istiyorsak, ciddi olmalıyız. EMC, Cauca'da sivil nüfusu öldürürken bu ciddiyete sahip değildi. Bu onlara karşı yapılan en büyük eylemdir" ifadesini kullandı.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Torbio kasabasında EMC'nin 16 Mart'ta yerli liderlere düzenlediği saldırıda, bir toplum lideri hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından hükümet saldırıya tepki göstermiş ve EMC ile yürütülen ateşkes görüşmelerini askıya almıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı eski FARC liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.