Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:42
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili F.A, C.Ç.İ, S.A. ve E.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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