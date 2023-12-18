5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama

Kilis merkezli 5 ilde sahte ürün ilanı verip dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:21
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetteki satış platformlarında sahte ürün ilanı veren kişilerin, yurttaşları mağdur ettiklerine yönelik şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Yurttaşların 4 milyon lirasını dolandıran 11 şüpheliyi tespit eden ekipler, Kilis'in yanı sıra İstanbul, Mersin, Batman ve Tokat'ta eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve kredi kartı ele geçirildi, 1 otomobile de el konuldu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


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