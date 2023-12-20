5 ilde dolandırıcılık operasyonu... Yöntemleri şaşkınlık yarattı!

Antalya merkezli 5 ilde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:51
5 ilde dolandırıcılık operasyonu... Yöntemleri şaşkınlık yarattı!
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri, kamuda işe alma vaadiyle internet üzerinde sahte siteler açıp kendilerini "polis", "savcı", "doktor" ve "banka görevlisi" olarak tanıtarak 42 ayrı olayda 4 milyon 200 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için Antalya, İstanbul, İzmir, Bingöl ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

23 GÖZALTI!

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 40 mermi, çok sayıda sim kart, kaşe, bilgisayar, banka kartı ve telefon bulundu.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 8'i tutuklandı, 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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