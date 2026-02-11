Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 24 şüpheli yakalandı!

11.02.2026 09:02:00
ANKA
Diyarbakır merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 115 düzensiz göçmen yakalanırken, "organizasyonun kilit isimleri arasında yer aldığı" değerlendirilen 22 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler harekete geçti.

Diyarbakır merkezli olarak Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülke içerisinde getirildikleri tespit edilen 115 göçmen bulunurken, yapılan değerlendirmeler sonucunda"suç organizasyonu içerisinde aktif rol aldığı belirlenen" 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen 24 şüpheliden 22’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza 

