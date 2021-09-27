5 ilde kaçak tütün ve sigara operasyonu: 9 gözaltı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:00

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, Konya merkezli Eskişehir, Manisa, Adıyaman ve Malatya'da, kaçak tütün ve sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 78 kilo nargile tütünü, 123 bin 400 makaron, 2 bin 800 doldurulmuş sigara, 900 sahte etiket ve ambalaj, 13 kilo nargile tütünü aroması ele geçirildi.

Bunların yanı sıra adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi de bulundu. Soruşturma sürüyor.



