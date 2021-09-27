5 ilde kaçak tütün ve sigara operasyonu: 9 gözaltı
Konya merkezli 5 ildeki kaçak tütün ve sigara operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 78 kilo nargile tütünü, 123 bin 400 makaron, 2 bin 800 doldurulmuş sigara ve 13 kilo nargile tütünü aroması ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, Konya merkezli Eskişehir, Manisa, Adıyaman ve Malatya'da, kaçak tütün ve sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 78 kilo nargile tütünü, 123 bin 400 makaron, 2 bin 800 doldurulmuş sigara, 900 sahte etiket ve ambalaj, 13 kilo nargile tütünü aroması ele geçirildi.
Bunların yanı sıra adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi de bulundu. Soruşturma sürüyor.
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