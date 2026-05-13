5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Gözaltılar var

13.05.2026 16:03:00
Trabzon merkezli 5 ilde jandarmanın düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve 'bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık’ suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerinde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

500 MİLYON TL BANKA HESABI HAREKETLİLİĞİ

Trabzon'da yaşayan 1 şüphelinin; kiraladığı banka hesaplarını, Türkiye genelinde sabıkalı şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu tespit edildi.

Mağdurları, kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan diğer şüphelilerin de banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik olduğu belirlendi.

Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.

